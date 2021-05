In sala Veratti una mostra di Architettura Umanitaria

Inaugura il 6 giugno in sala Veratti a Varese la mostra itinerante “Lo Spazio morale. Architetti nella Cooperazione tra solidarietà e sostenibilità”, organizzata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori (CNAPPC) e da 18 organizzazioni no profit costituite da architetti e da profili interdisciplinari.

La rassegna illustra parte dell’impegno civile degli architetti italiani che operano in situazioni emergenziali e critiche, nell’ambito della cooperazione internazionale, a favore di popolazioni svantaggiate e in pericolo ed in territori colpiti da disastri e calamità, devastati da conflitti armati o interessati da marginalità urbane e sociali oltre che da povertà diffuse.

«l’architettura umanitaria e dell’emergenza rappresenta in maniera emblematica il ruolo sociale e la funzione civile della nostra professione – Spiega Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti – Nel 2020 gli scenari di calamità, conflitti, accoglienza sono temi ineludibili dei quali gli architetti si fanno sempre più carico, confermando ancora una volta attraverso creatività e comprensione dei problemi sociali, la propria funzione al servizio delle comunità».

Tragici i numeri dell’emergenza: secondo le ultime stime dell’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, le persone costrette a lasciare la loro dimora in fuga da qualche crisi hanno oltrepassato la soglia critica dei 70 milioni. Numeri che purtroppo sono destinati a crescere ulteriormente a causa di guerre, carestie, conflitti.

« La mostra “Lo Spazio morale. Architetti nella Cooperazione tra solidarietà e sostenibilità” – spiega il Consigliere Walter Baricchi – intende sottolineare l’importanza di un settore che impegna tanti architetti ed il cui valore è riconosciuto dalla comunità internazionale. Con questa iniziativa il Consiglio Nazionale vuole anche evidenziare come la progettualità giochi sempre di più un ruolo determinante anche nel settore umanitario dove il costruire, in senso lato, rappresenta concretamente un atto di responsabilità sociale ed ambientale».

La mostra “sta viaggiando”, Covid permettendo, per tutta Italia in collaborazione con i diversi Ordini provinciali e a Varese si potranno aggiungere ai 37 pannelli esistenti altri quattro esempi realizzati da progettisti varesini: in particolare verrà mostrato il Progetto Kune- Edilizia Circolare in Africa degli architetti Arianna Bazzaro, Manfredi Mazziotta e dell’ingegnere Giulia Jole Sechi, e il progetto Shelter in Asia dell’architetto Marco Ferrario.

L’inaugurazione della mostra, che si terrà in sala Veratti a Varese, è domenica 6 giugno 2021 alle 11 alla presenza del Presidente dell’ Ordine Architetti di Varese Elena Brusa Pasquè, di Tiziana Campus, Vicepresidente Consiglio Nazionale Architetti e delle autorità cittadine, la chiusura è prevista per sabato 19 giugno 2021 alle 19. Gli orari al pubblico sono da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19, il sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19.

I 18 organismi che insieme al CNAPPC hanno organizzato la Mostra sono: AfricaBougou associazione onlus; Archintorno associazione di promozione sociale; Architetti di Strada; Architetti senza frontiere Italia; Architetti senza frontiere Sicilia e Calabria; Architetti senza frontiere Toscana; Architetti senza frontiere Veneto; AK0 Architettura a kilometro zero; Architettura senza frontiere onlus; Architettura senza frontiere Piemonte; Arcò-Architettura e Cooperazione; La Scuola di Arcò; Associazione Balouo Salo; Atout African Arch.it; Kallipolis; Liveinslums ong; Load; Verso.

Nel rispetto della normativa anti-Covid l’ingresso sarà consentito ad un massimo di 8 persone alla volta per un tempo di circa 20 minuti: il suggerimento è di prenotare al numero dell’Ordine 0332-812601.