Inaugura “Lo spazio Morale”: architettura solidale in sala Veratti a Varese

Inaugura domenica 6 giugno a Varese la mostra itinerante “Lo Spazio morale. Architetti nella Cooperazione tra solidarietà e sostenibilità”, organizzata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori (CNAPPC) e da 18 organizzazioni no profit costituite da architetti e da profili interdisciplinari.

La rassegna, esposta nella sala Veratti, illustra parte dell’impegno civile degli architetti italiani che operano in situazioni emergenziali e critiche, nell’ambito della cooperazione internazionale, a favore di popolazioni svantaggiate e in pericolo ed in territori colpiti da disastri e calamità, devastati da conflitti armati o interessati da marginalità urbane e sociali oltre che da povertà diffuse.

La mostra “Lo Spazio morale. Architetti nella Cooperazione tra solidarietà e sostenibilità” vuole sottolineare l’importanza di un settore che impegna tanti architetti ed il cui valore è riconosciuto dalla comunità internazionale, e “sta viaggiando”, Covid permettendo, per tutta Italia in collaborazione con i diversi Ordini provinciali.

A Varese si potranno aggiungere ai 37 pannelli esistenti altri quattro esempi realizzati da progettisti varesini: in particolare verrà mostrato il Progetto Kune- Edilizia Circolare in Africa degli architetti Arianna Bazzaro, Manfredi Mazziotta e dell’ingegnere Giulia Jole Sechi, e il progetto Shelter in Asia dell’architetto Marco Ferrario.

L’inaugurazione della mostra, che si terrà in sala Veratti a Varese, è domenica 6 giugno 2021 alle 11 alla presenza del Presidente dell’ Ordine Architetti di Varese Elena Brusa Pasquè, di Tiziana Campus, Vicepresidente Consiglio Nazionale Architetti e delle autorità cittadine, la chiusura è prevista per sabato 19 giugno 2021 alle 19. Gli orari al pubblico sono da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19, il sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19.

Nel rispetto della normativa anti-Covid l’ingresso sarà consentito ad un massimo di 8 persone alla volta per un tempo di circa 20 minuti: il suggerimento è di prenotare al numero dell’Ordine 0332-812601.