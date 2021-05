A Sesto Calende riapre l’Ufficio Turistico

Una cerimonia semplice quella che oggi, sabato 1 Maggio 2021, ha salutato a Sesto Calende la riapertura dell’ufficio Turistico. Posticipando solo di qualche giorno questo tradizionale appuntamento (previsto di solito al 25 Aprile) non ha mancato di prenderne parte il Vice sindaco Edoardo Favaron, il direttivo della Pro Sesto Calende rappresentato dal presidente Ivana Boffo e dai vice presidenti Andrea Scandola e Sergio Tredici, il fiduciario di ConfCommercio Gallarate Malpensa Marco Limbiati ed il consigliere comunale Simone Pintori. Anche per quest’anno sarà sempre il sorriso di Samanta ad accogliere i Turisti che si recheranno presso lo sportello IAT.

La speranza della cittadina è ritrovare i turisti stranieri (per lo meno quelli Europei) consci di confermare i dati dello scorso anno, sotto il segno sia di un trend positivo che di una utenza italiana che opterà per la scoperta di luoghi entro i confini della nostra nazione questa la sua analisi gravata dalle restrizioni e timori legati alla situazione pandemica.

La realtà dell’Ufficio di Informazione Turistica è nata da una sinergia tra Amministrazione comunale e la Pro Loco che assicura non solo una perfetta organizzazione ma anche una costante apertura. L’occasione è stata buona, pur che i calendari non siano stati ancora stilati, per poter anticipare i contenuti di una stagione turistica che a breve si aprirà.

Edoardo Favaron, che ricopre anche il ruolo di assessore al Turismo ed alla Cultura, ha confermato che l’Estate Sestese quest’anno sarà legata anche alla figura di Dante Alighieri, ricorrendone i 700 anni dalla Sua scomparsa. Ha inoltre confermato il sodalizio con il Festival dei Laghi che porterà nella Città di Sesto Calende la voce di una celebre cantante che ha fatto, ora, del Jazz e dei musical una ragione di vita. Correrà sotto il segno di una mobilità sostenibile, quella a 2 ruote, parte dell’offerta suggerita dall’Ufficio turistico.

Tra le tante e varie informazioni date ci saranno anche quelle dei percorsi cicloturistici che

fanno di Sesto Calende un importante crocevia posto sul confine tra regioni. Queste faranno parte anche del rinnovato sito istituzionale delle Pro Loco, attualmente in

rifacimento, anche grazie ad una importante collaborazione con il Velo Club Sestese ha

ricordato Andrea Scandola che ha preso a cuore questa sfida che punterà a rinnovare

anche alcune guide cartacee.

Non è infatti un caso che a breve presso l’Ufficio saranno disponibili alcune biciclette che

sarà possibile noleggiar ha poi precisato la dottoressa Ivana Boffo

Queste andranno ad affiancare la già presente HUG BIKE, la speciale bici che ne

permette l’uso anche a persone con autismo ed altre disabilità intellettive, il cui gratuito

noleggio è assicurato grazie alla donazione della onlus Amici di Tommy e Cecilia.

Parlando di 2 Ruote Edoardo Favaron, preannunciando prime sorprese sin dal prossimo

Week End (quello legato alla Festa della Mamma), ha anticipato che la propria

Amministrazione ha scelto di rendersi disponibile ad un progetto della Camera di

Commercio di Varese che porterà, sul pelo dell’acqua del nostro Lago Maggiore, alcune bici galleggianti ha detto il vice sindaco confermando l’adesione della città a

questo progetto pilota che non mancherà di destare molte curiosità.

Lo sportello IAT si trova in Viale Italia (il Lungo Fiume) rimarrà aperto, da martedì a

domenica di ogni settimana, sino al 30 Settembre 2021.