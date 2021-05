Una settimana verso il sole

“Una circolazione depressionaria presente sull’Europa settentrionale e centrata sulle Isole Britanniche sospinge correnti occidentali verso le Alpi che determinano condizioni di variabilità. Domani l’afflusso di aria più secca da NW sulla Pianura Padana porterà tempo generalmente più stabile. Giovedì rinforzo dell’alta pressione“. È la fotografia del Centro geofisico prealpino sul meteo della settimana.

Per oggi, lunedì qualche nuvola mattutina in dissolvimento, poi soleggiato e limpido eccetto addensamenti sulle Alpi di confine. Ventilato da nord-ovest in montagna e moderati rinforzi a tratti fino in pianura. Temperature massime in aumento..

Martedì sempre in gran parte soleggiato ma con alcuni passaggi nuvolosi, in particolare su Veneto e Lombardia orientale dove non è escluso qualche rovescio dai monti al piano nel pomeriggio e sera.

Mercoledì 19 maggio: in buona parte soleggiato ma irregolarmente nuvoloso su Alpi e Prealpi dove potrebbe verificarsi qualche rovescio da metà giornata. Altrove probabilmente asciutto. Giovedì 20 Maggio: su tutta la regione cieli sereni o poco nuvolosi. Caldo primaverile.