Prima il sì e poi il vaccino, novelli sposi all’hub della Schiranna

Non potevano credere ai loro occhi i volontari e gli infermieri del centro vaccinale della Schiranna, invece era tutto vero.

Fuori dal tendone, alle 20.30 di sabato 22 maggio, si è presentata una coppia di novelli sposi, ancora con gli abiti indossati per la cerimonia, celebrata a Somma Lombardo.

Il neo marito aveva il richiamo fissato per oggi pomeriggio, ha fatto di tutto per fare in modo di riuscire a sposarsi e arrivare in tempo, ma ha fatto tardi. Ritardo perdonato e un bel momento di felicità anche al centro vaccinale, dove un matrimonio “in diretta” non si era ancora visto.

Il marito si è scusato per il ritardo, e ovviamente gli è stato somministrato il vaccino. Gli sposi hanno portato anche i confetti confezionati secondo le norme anti Covid che hanno mangiato tutti. Alcune infermiere hanno voluto fare una foto con gli sposi, che si sono prestati volentieri. D’altra parte i matrimoni sono una specie di rarità di questi tempi ed è un bel segnale di ripartenza anche questo.