A Varese avvistato un grosso cinghiale a “spasso” per Masnago

Sono sempre di più gli avvistamenti di cinghiali vicino alle aree urbane di Varese. Un grosso esemplare è stato avvistato a Masnago, nei pressi del centro commerciale lungo un’importante arteria di traffico.

L’animale di grosse dimensioni ha vagato per strada quasi indisturbato con grossi rischi per la circolazione stradale. Proprio in quella zona pochi giorni fa un altro grosso esemplare di cinghiale aveva costretto all’intervento dei carabinieri.

Sono sempre di più le segnalazioni e, purtroppo, anche gli incidenti stradali determinati dalla presenza di fauna selvatica nei centri cittadini. In particolare il contenimento dei cinghiali è un tema del quale si discute sempre più anche nell’ottica di tutela delle attività agricole.