I voti del Varese: Dellavedova prende il fallo, a tutto il resto pensa Giulio

Il Varese si prende un punto grazie all’1-1 in casa del Gozzano grazie al gol di Ebagua su punizione al 50′ del secondo tempo. Ma sarebbe riduttivo ridurre la prestazione dei biancorossi a quel momento: Disabato e compagni hanno attaccato a viso aperto una delle squadre che si giocano il primo posto del Girone dimostrando di poter mettere in difficoltà ogni avversaria.

LE PAGELLE

SIAULYS 6: Sul gol qualcosa in più poteva fare ma in una giornata così ci sembrava brutto dare una insufficienza

POLO 6: Vono lo mette spesso in difficoltà ma regge colpo su colpo e quando serve non lo fa passare

Dellavedova 6,5: Non tira indietro il piede quando serve, prendendosi il fallo che Ebagua trasforma in gol

MAPELLI 6,5: Contro Sylla si deve usare tanta malizia per riuscire ad avere la meglio

PARPINEL 6,5: Solido come sempre, anche contro due avversari che da soli hanno fatto più gol di tutto il Varese messo assieme

NICASTRI 6: Gara attenta con qualche sortita interessante in avanti

Petito 6: Qualcosina sbaglia, ma oggi l’atteggiamento è quello giusto

BEAK 6: Tanta corsa in mezzo al campo. Deve limare gli errori

Minaj 6: Entra e dà velocità al Varese con un paio di belle discese in fascia

GAZO 6,5: Già solo vederlo in campo dal primo minuto è segno di quanto ci tenga. Gara difficile ma lui c’è

Aiolfi 6: Forse non tocca mai la palla ma è sempre lì a dare fastidio

DISABATO 6,5: Quando ha la palla tra i piedi si vede che questa categoria gli sta stretta. Peccato non averlo avuto per tutto quel tempo

CAPELLI 6,5: Argento vivo, ci mette l’anima anche se alla fine conclude meno di quello che costruisce. Un bel destro a giro nel primo tempo

OTELE’ 6,5: Sfortunato in apertura di ripresa, meriterebbe il gol ma la sorte gli dice male e il palo aiuta Vagge sul suo destro diretto all’angolino

Ebagua 7,5: Si accomoda la palla sull’erba con la sicurezza di chi sa già dove andrà. Uno dei momenti più belli di questa stagione

BALLA 6,5: Tantissima sostanza per l’attacco anche se gli manca l’animo del killer in area