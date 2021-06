Addio a Enzo Pellai, il medico dei bambini di Somma Lombardo

Si è spento ieri all’età di 90 anni Enzo Pellai, noto e stimato pediatra di Somma Lombardo. Per decenni ha curato i bambini del paese e per molto tempo è stato il punto di riferimento dei genitori di Somma. Il dottor Pellai lascia la moglie Angela e i figli Paola, Cesare, Alessandra e Alberto. Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore diventato celebre con i suoi libri, alcuni scritti con la moglie Barbara, e Paola è una giornalista e scrittrice.

I funerali si svolgeranno giovedì 1 luglio, alle ore 16.00, nella chiesa di S. Rocco preceduti dal S. Rosario alle ore 15.30.

“La cara salma può essere visitata presso l’abitazione in Via Camillo Benso di Cavour n°22 a Somma Lombardo. Un particolare ringraziamento alla signora Vira per le amorevoli cure.

S. Rosario 01/07/2021 ore 15:30 chiesa di S. Rocco, Somma Lombardo”