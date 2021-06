Affidato l’incarico di progettazione per l’intervento della rotatoria sopraelevata di Viale Europa

Pronti a procedere con l’intervento di restauro conservativo della rotonda sopraelevata di viale Europa, nell’area del Gaggianello: dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa all’intervento del viadotto, è affidato l’incarico per l’impresa che si occuperà della progettazione definitiva.

Si tratta di un intervento infrastrutturale complesso, per cui è prevista una spesa complessiva di € 740mila euro, e che riguarda il rifacimento della rotatoria, con la messa in sicurezza dell’area. Un’opera che viene interamente assicurata senza ricorso all’assunzione di mutui a carico dell’ente, grazie a finanziamenti regionali e statali per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico.

«Un intervento necessario per il miglioramento e la messa in sicurezza di uno degli accessi in città – dichiara Andrea Civati – un’opera che si lega in tal modo al grande intervento di largo Flaiano, per una maggiore efficienza del sistema mobilità nella sua interezza».