Anche il sindaco di Varese vaccinato alla Schiranna

Anche il sindaco Davide Galimberti ha ricevuto la sua prima dose di vaccino.

Prenotata online, nel giorno in cui è stata aperta la possibilità ai quarantenni, ha ricevuto l’appuntamento stamattina, 10 giugno, e si è presentato come stanno facendo migliaia di varesini.

E, come tanti varesini, ci ha tenuto a comunicarlo sulla sua pagina facebook: «Una bella emozione poter ricevere la prima dose del vaccino – ha commentato il sindaco – Se penso che il 24 febbraio eravamo qui per il primo sopralluogo con l’Esercito ed Ats. E poi il 3 aprile per l’inaugurazione di un centro fondamentale per il nostro territorio. Oggi siamo quasi al 60% di varesini che hanno già ricevuto la prima dose». un bel traguardo, che avvicina il capoluogo all’immunità di gregge, fissata circa al 70%.

«Un ringraziamento speciale a tutti i dottori e il personale sanitario che ogni giorno sono qui, all’Esercito e alla Protezione Civile e a tutti i volontari che fanno funzionare questo centro nel migliore dei modi – ha concluso Galimberti – Il risultato che stiamo ottenendo è merito di tutti, di tutta la città, di tutti noi varesini».