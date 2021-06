Besnate ha una nuova sede della Protezione Civile

Inaugurata ieri, sabato 19 giugno, nella stazione di Besnate, la nuova sede della Protezione Civile.

Comune e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno sottoscritto un contratto di comodato d’uso per l’utilizzo gratuito all’amministrazione comunale di quattro locali al piano terra e dei locali al primo piano del fabbricato viaggiatori della stazione, da destinare alle attività della Protezione Civile.

Presenti all’apertura il consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile, Alberto Barcaro, i sindaci di Sumirago, di Jerago con Orago, l’assessore alla Sicurezza di Cavaria con Premezzo, Diego Bonutto, e il vicesindaco di Arsago Seprio Pier Luigi Fossen per “ tagliato il nastro “ di quella che sarà una base operativa dotata di sala radio, sala convegni, sala riunioni uffici e strutture al supporto dell’attività del corpo di Protezione Civile.

RFI ha riqualificato l’intero fabbricato viaggiatori: rifacimento del tetto, riqualificazione del primo piano e della sala d’attesa e adeguamento degli impianti elettrici. Investimento economico di RFI circa 400mila euro.

Lo scopo degli accordi stipulati tra le Associazioni del Terzo settore e RFI è valorizzare gli spazi e le aree delle stazioni non più funzionali alle attività ferroviarie. Infatti, lo sviluppo tecnologico del sistema ferroviario permette di gestire e controllare da postazioni remote la circolazione ferroviaria, rendendo non più necessaria la presenza fisica del personale in ogni stazione.

Comuni, enti locali e associazioni no profit possono utilizzare le stazioni per ospitare attività sociali, istituzionali, associative, culturali o di assistenza e avviare progetti che abbiano ricadute positive sul territorio e per la qualità delle stazioni stesse. Grazie alla cessione in comodato, la collettività viene arricchita di strutture di servizio e garantisce al tempo stesso un presenziamento in stazione, con effetti positivi anche in termini di qualità e decoro.