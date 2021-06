Busto, Caronno, Induno: serie di incidenti in moto in poche ore

Una giornata quella di sabato 19 giugno purtroppo funestata da incidenti in auto e in moto, anche con gravi conseguenze. Nella notte tra venerdì e sabato c’è infatti stato uno scontro tra due moto a Induno Olona, dove due persone sono rimaste gravemente ferite e che sono state trasportate in elicottero in ospedale.

Sempre nella notte, ma a Caronno Varesino, c’è stato uno scontro tra un’auto e una moto. In questo caso sono rimaste ferite tre persone, tra cui un ragazzo di 17 anni che è stato trasportato con gravi ferite all’ospedale di Circolo di Varese.

Nella mattina di sabato a Busto Arsizio c’è poi stato un altro incidente tra un’auto e una moto. Il motociclista non si trova in pericolo di vita ma si trova comunque ricoverato in ospedale con diverse contusioni.