Curiosando si impara…a conoscere Busto Arsizio a piedi o in bicicletta

Dopo le visite guidate ai musei, con la bella stagione anche il territorio cittadino torna protagonista di itinerari guidati che si svolgeranno all’aperto e in presenza: preziose occasioni per conoscere o riscoprire aspetti e angoli più o meno noti di Busto Arsizio.

Attraverso percorsi a tema sarà possibile visitare la città da insoliti punti di vista, accompagnati da una guida del servizio di Didattica Territoriale, pronta ad condurre i partecipanti in un viaggio attraverso curiosità, arte e storia di Busto Arsizio.

«Busto Arsizio e i suoi misteri. Busto Arsizio e i suoi Tesori. Busto Arsizio e i suoi segreti… a portata di mano. È a questi aspetti poco noti, a volte trascurati, che sono dedicati questi percorsi cittadini, – spiega la vicesindaco e assessore a Identità e Cultura Manuela Maffioli – aperti a tutti, che hanno anche il merito di svolgersi in “modalità sostenibile”, incentivandola. La cultura riserva qualche scoperta a ogni nuovo sguardo, nella nostra città. L’Assessorato a Identità e Cultura, attraverso le competenze del Servizio Didattica, si offre come guida – meglio, come lente di ingrandimento – perché la città possa rivelare le sue bellezze più nascoste, spesso, sotto gli occhi di tutti».

Sei gli appuntamenti in programma: tre visite guidate da svolgere a piedi alla scoperta di “Busto Arsizio tra sacro e profano” e tre itinerari di cicloturismo, da percorrere in bicicletta, pedalando “nel tempo” tra vie, piazze e parchi sulle tracce della storia della città, dal Medioevo ai nostri giorni.

Tutti i percorsi sono gratuiti.

La prenotazione, obbligatoria, è da effettuare tramite la piattaforma gratuita Eventbrite ai link indicati per ogni percorso, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

In caso di maltempo le iniziative saranno rimandate a data da destinarsi.

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti con i link per le prenotazioni:

– DOMENICA 13 GIUGNO, ore 10.00 – 12.00

Visita guidata “BUSTO MISTERIOSA TRA STORIA, LEGGENDE E ANTICHE SUPERSTIZIONI”

Link per le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-busto-misteriosa-tra-storia-leggende-e-antiche-superstizioni-157065901339

– DOMENICA 20 GIUGNO, ore 10.00 – 12.00

Cicloturismo “QUANDO BUSTO ERA UN BORGO…”

Link per le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-quando-busto-era-un-borgo-157123339137

– DOMENICA 11 LUGLIO, ore 10.00 – 12.00:

Visita guidata “CURIOSITÀ DI FACCIATA”

Link per le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-curiosita-di-facciata-157071913321

– DOMENICA 18 LUGLIO, ore 10.00 – 12.00

Cicloturismo “BUSTO E LE SUE PIAZZE”

Link per le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-busto-e-le-sue-piazze-157124213753

– DOMENICA 19 SETTEMBRE, ore 15.30 – 17.30

Visita guidata “LA FEDE POPOLARE A BUSTO ARSIZIO”

Link per le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-fede-popolare-a-busto-arsizio-157122121495

– DOMENICA 26 SETTEMBRE, ore 15.30 – 17.30

Cicloturismo “PARCO CHE VAI… STORIA CHE TROVI”

Link per le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-parco-che-vai-storia-che-trovi-157124899805

Per informazioni:

Ufficio Didattica

Tel. 0331 390 242

didattica@comune.bustoarsizio.va.it

www.comune.bustoarsizio.va