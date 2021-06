A Cassano Magnano ha aperto il Digital Trasformation Hub di 3i Technology

Cosa ci ha insegnato la Pandemia?

Se ne dibatte molto ma su una cosa di certo sono tutti d’accordo: è fondamentale disporre anche a casa di una buona connessione a internet e di almeno un paio di pc veloci ed efficienti in ogni famiglia.

Prima lo smart working poi la DAD (o DID) ci hanno messo di fronte alla cruda realtà fatta di connessioni saltellanti, pc non aggiornati, con webcam mal funzionanti e spazi di memoria esauriti.

Uno dei servizi più richiesti in questo ultimo anno è stato infatti quello dell’assistenza tecnica per pc e telefonia. Le aziende si sono trovate da un momento all’altro a mettere in atto delle vere e proprie rivoluzioni nelle infrastrutture tecnologiche dovendo dotare i dipendenti di strumenti per lavorare anche da casa.

Gianluigi Tufo, titolare di 3i Technology azienda attiva da oltre 20 anni nell’assistenza e implementazione software e hardware per le aziende, con un’ampia esperienza nell’Information Technology racconta come, nello scorso anno, in piena Pandemia, l’azienda non abbia mai chiuso fornendo assistenza ai clienti consolidati per affrontare il momento di emergenza: il sistema “Facility Workflow” in particolare che permette la condivisione di documenti aziendali da remoto è stato il servizio più richiesto oltre a un considerevole numero di strumenti hardware che sono stati allestiti e configurati velocemente per le aziende clienti, ma è la forte esigenza di assistenza ai privati che ha aperto una riflessione in 3i Technology.

Il problema si è spostato dalla dotazione che un’azienda doveva assicurare ai propri dipendenti per poter lavorare e produrre, all’esigenza di ogni famiglia di avere uno o più dispositivi collegati a Internet, per assicurare ai figli un’attività imprescindibile e obbligatoria come la scuola.

Da qui la scelta di 3i Technology di “trasformarsi e trasferirsi”, allestire anche un servizio di assistenza tecnica ai privati e creare un vero e proprio Digital Trasformation Hub presso il Centro Commerciale Tigros di Cassano Magnago.

Alla consolidata attività di sviluppo software, servizi digitali e assistenza tecnica alle aziende vengono affiancate nuove attività tra cui vendita, consulenza e assistenza tecnica ai privati che rendono il nuovo spazio di Cassano un vero e proprio Hub digitale.

Lo staff di 3iTechnology si amplia quindi di nuove figure per la gestione dello show room e per il laboratorio tecnico ma avrà qui anche maggiore spazio ed evidenza Garage Gaming il marchio che offre tutti i prodotti e l’assistenza necessaria ai gamer: a partire dall’allestimento di pc potenziati con schede grafiche evolute, sistemi di raffreddamento e l’indispensabile sedia ergonomica.

Il 12 giugno con un breve momento di festa alla presenza anche dell’Assessore alle attività Produttive del Comune di Cassano Magnano, Daniele Mazzuchelli ha avuto avvio questa trasformazione con l’inaugurazione del Digital Hub di 3i Technology. La tua azienda è pronta per la digital trasformation?

Il 12 giugno con un breve momento di festa alla presenza anche dell'Assessore alle attività Produttive del Comune di Cassano Magnano, Daniele Mazzuchelli ha avuto avvio questa trasformazione con l'inaugurazione del Digital Hub di 3i Technology.