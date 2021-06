Domenica 6 giugno si “corre con Samia”

Varese tornerà a correre domenica 6 giugno con la manifestazione “Corri con Samia – Lago di Comabbio Run 2021”, un evento organizzato da Africa e Sport in collaborazione con G. A. M. Whirlpool, in ricordo di Samia, una ragazza – una sportiva olimpionica – somala, morta a causa del naufragio del barcone di migranti su cui era partita per raggiungere le coste italiane e poter finalmente praticare il suo sport e la sua passione in un paese senza restrizioni, guerre e preconcetti, il 2 aprile del 2012.

Attualmente i runner già iscritti alla gara sono 500, tra competitivi e non competitivi: “Coalizzare forze ed energie mettendosi insieme puó creare qualcosa di bello – ha affermato Marco Rampi, di Africa e Sport – Naturalmente rispetteremo tutte le norme anti – Covid, per quanto riguarda i viveri, daremo un sacchetto per ogni atleta. Prima di iniziare la gara proveremo la temperatura a tutti i partecipanti e richiederemo l’autocertificazione, oltre a dare a tutti una mascherina alla partenza. Le iscrizioni sono ancora aperte fino a giovedì sul sito www.endu.it e ci sarà la possibilità di iscriversi anche il sabato dalle 3 alle 18 al centro del parco di ternate».

La partenza della gara competitiva sarà alle 9:00 e il percorso rimarrà lo stesso dell’anno scorso con l’unica variante che aggirerà il ponte per adesso non ancora agibile. Partenza e arrivo saranno collocate presso la struttura polivalente all’interno del parco Berrini di Ternate.

Per tutti i partecipanti all’evento sarà possibile acquistare la maglietta tecnica in ricordo della manifestazione.

«Uno dei nostri principali obbiettivi è quello di dare visibilità al territorio e far conoscere le storie di sport come quella di Samia – conclude – con questo evento apriremo ufficialmente la stagione del mondo della corsa nel Varesotto».

La gara, infatti, è stata inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FidaL), come conclusione – e nuovo punto di partenza – di un percorso cominciato nel 2015, che porterà a migliorare la struttura della manifestazione anche dal punto di vista tecnico, al fine di diventare un punto di riferimento per i runner e vanto per il territorio di varese.