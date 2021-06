Innovaverde, il nuovo progetto di volontariato per una Castellanza più pulita

A febbraio 2021 ha preso il via il progetto “La città è la nostra casa – Operazione città pulita” che prevede l’impiego di volontari civici ed è finalizzato a mettere in campo azioni di sensibilizzazione e di stimolo nei confronti dei cittadini sul tema del contrasto all’abbandono dei rifiuti e sulla necessità di mantenere pulita la città, che deve essere vissuta come la casa di ogni cittadino.

A maggio 2021 l’Associazione Casaringhio APS di Busto Arsizio ha presentato all’amministrazione un progetto di educazione civica: “Innovaverde, pulendo, rinnovando” per sensibilizzare sul tema dell’abbandono dei rifiuti che si integra perfettamente con “La città è la nostra casa” e consente di incrementare gli obiettivi, migliorandone l’efficacia e i risultati attraverso l’organizzazione di ulteriori iniziative di pulizia di aree verdi del nostro territorio.

Il progetto, che intende coinvolgere tutte le persone che desiderano ripulire in gruppo le aree della città soggette all’abbandono di rifiuti, promuove la cittadinanza attiva e l’educazione civica, e si pone l’obiettivo di valorizzare la città e favorire il senso di comunità.

Verranno proposte delle giornate, domeniche mattina, dalle 10 alle 12 in cui i volontari si riuniranno per ripulire alcune aree verdi sporcate dalla mano di incivili. Le zone interessate saranno i boschi castellanzesi e le aree maggiormente colpite dalla presenza di rifiuti ordinari e ingombranti.

Verrà inoltre organizzata una mappatura delle zone ripulite e una sistematizzazione delle segnalazioni dei cittadini con la creazione di un gruppo apposito sui social network.

Il primo evento è previsto per domenica 4 luglio: verrà ripulita la zona boschiva attorno alla piazzola dei rifiuti e al termine alle ore 13.00 è previsto un pranzo insieme alla Corte del Ciliegio. L’associazione Casaringhio e l’amministrazione si attendono numerosi volontari con la voglia di lavorare insieme per la città.

La soddisfazione del sindaco e della lista Partecipiamo: «Uno dei principi cardine del programma amministrativo per il governo della città della lista Partecipiamo, che sostiene la giunta guidata dal sindaco Mirella Cerini, consiste nel costruire e promuovere le capacità di cooperare e lavorare insieme. Per questo sono state molte le iniziative messe in campo in questi anni collaborazione con associazioni e cittadini in diversi ambiti della vita della nostra comunità».