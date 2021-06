La Festa della Repubblica a Induno Olona parla di ecologia e va nei quartieri

(Foto di Luca Leone) – Si parla di ecologia e si fa musica nei quartieri di Induno Olona per la Festa della Repubblica.

Mercoledì 2 giugno alle 10,30 nel parco di Villa Bianchi, sede del Municipio, si terrà un incontro sul tema “Che cos’è la transizione ecologica. Clima ambiente, disuguaglianze sociali” a cura di Gianluca Ruggieri, ricercatore dell’Università dell’Insubria. La mattinata sarà aperta dall’Inno d’Italia, catato sa Sonia Milan, e dai saluti delle autorità.

Nel pomeriggio si fa festa nei quartieri, con quattro momenti musicali a cura di Sonia Milan, e lanci di palloncini tricolori. Gli appuntamenti sono alle 14 a Cascina Molina; alle 15.45 al Centro polivalente anziani di Asfarm, solo per gli ospiti; alle 16,30 al Rione Pezza e alle 17.15 al Rione Olona.

La manifestazione è organizzata e promossa dall’Amministrazione comunale con la sezione Anpi di Induno Olona, e la collaborazione di Asfarm, Amici della Cascina e associazione Borgo Olonese.

A causa delle restrizioni vigenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 le celebrazioni si svolgeranno in forma statica e ristretta. In caso di pioggia si terrà solo l’incontro delle ore 10.30 in sala Bergamaschi, con una capienza di 40 posti.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a partecipare alla Festa della Repubblica, anche esponendo il tricolore alle finestre o ai balconi.