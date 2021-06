La Prevcom di Sumirago tra gli sponsor di Pallacanestro Varese

Nuova e gradita aggiunta in casa Pallacanestro Varese: non si tratta, per il momento, di un giocatore (il mercato comunque è ormai in fermento) ma di un marchio del territorio che va ad affiancare gli sponsor già presenti.

L’azienda che si è legata quest’oggi ai colori biancorossi è la Prevcom srl di Sumirago, marchio che opera nel settore dei prodotti parafarmaceutici e di quelli per l’infanzia a livello internazionale. Prevcom sarà nel novero dei cosiddetti “Top Sponsor” e quindi avrà il proprio nome anche sulle maglie della Openjobmetis.

A firmare il contratto, insieme al g.m. Andrea Conti e al consigliere Thomas Valentino, è stato l’ad e proprietario di Prevcom, Luca Magnoni, imprenditore e volto noto dello sport varesino per i suoi successi nell’ambito dell’automobilismo. Magnoni è infatti un veterano del motorsport (ora è impegnato nel Campionato Italiano GT) con numerosi titoli in bacheca nelle categorie Pro-Am, oltre a essere l’animatore della scuderia Nova Race di Jerago con Orago.

Magnoni (a sinistra) sul podio insieme al norvegese Schjerpen

«Sono onorato di iniziare questa collaborazione – le parole di Magnoni – Io sono impegnato nel mondo del motorsport ma in passato Prevcom ha già sponsorizzato diverse squadre di pallacanestro. Quando Thomas Valentino mi ha contattato proponendomi la collaborazione per Pallacanestro Varese ho ritenuto fosse il contesto più adeguato ad investire in un progetto a lungo termine legato al territorio».

«Sono molto contento che con Luca Magnoni si sia dato il via a questo cammino – gli fa eco Valentino – Oltre a essere un imprenditore molto serio, motivo per il quale collaboro con lui da molti anni, Luca è anche un genuino uomo di sport; trasmette entusiasmo ed agonismo ogni volta che intraprendiamo qualsiasi argomento sportivo. Sono sicuro che oltre al gran contributo economico accordato, saprà portare alla nostra causa tanta passione. Sarà un piacere averlo al nostro fianco durante le partite». (calendario motoristico permettendo, aggiungiamo noi!)