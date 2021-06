“Io sono con te”: la scelta di Matteo Bianchi entusiasma i leghisti

«Io sono con te – ha dichiarato con entusiasmo il consigliere regionale della Lega Marco Colombo – Mi ricordo ancora quella sera di giugno del 2009 quando siamo saliti insieme sul palco in Piazza del Podestà di Varese per festeggiare la nostra prima elezione a sindaco. Eravamo giovani, sognatori, coraggiosi, eravamo un gruppo di una decina di giovani sindaci leghisti determinati a lavorare bene per le nostre comunità.

Abbiamo saputo tenere fede ai nostri propositi e siamo stati promossi a ruoli più ambiziosi, nei quali abbiamo continuato a dare il massimo sempre con il cuore rivolto ai cittadini che ci hanno dato fiducia con il loro voto.

Adesso siamo un po’ meno giovani, ma sempre sognatori e di certo molto più esperti…

Ora ti attende un’altra sfida e io sarò al tuo di fianco per raggiungere il risultato. Mi spenderò come se fosse la mia campagna elettorale, gireremo Varese per far conoscere ai Varesini la nostra idea di città: come fa rinascere il nostro capoluogo di Provincia, centro di un territorio fantastico, di tra i più belli d’Italia, culla di imprese e di successo.

Lo faremo per tutti i Varesini.

E lo faremo anche per Roberto Maroni.

Sono al tuo fianco con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione. Grazie per esserti messo a disposizione. La Città di Varese te ne sarà riconoscente».

Il consigliere regionale Emanuele Monti:

«Grazie Matteo Luigi Bianchi per la disponibilità ad accettare la candidatura a Sindaco di Varese !

In questi 20 anni abbiamo fatto tanto insieme e ora si va a riconquistare Varese dopo 5 anni di sinistra da dimenticare»

Il commissario della Lega cittadina di Varese Cristiano Angioy Viglio

« La LEGA e il centrodestra varesino, dopo il sofferto ritiro di Roberto Maroni, hanno ufficialmente il nome del candidato sindaco che sfiderà Galimberti e il Pd per la riconquista di Varese e la scelta non poteva essere migliore».