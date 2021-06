L’addio di Memo Remigi al compagno a quattro zampe Bacio, “ora sei vicino a Lucia”

Struggente addio di Memo Remigi al compagno a quattro zampe “Bacio” appena scomparso. Remigi, voce nota della storia della musica italiana, oggi vive a Varese e ha dedicato al suo cane un saluto molto emozionante.

“Oggi, Bacio, il mio cagnolino, ha raggiunto mia moglie Lucia che è sempre in vacanza – ha scritto Remigi -. Era stufo di andare tutti i giorni dal veterinario per cercare di risolvere i tanti problemi che lo tormentavano. Adesso sicuramente starà meglio, giocherà, correrà e soprattutto farà tanta amorevole compagnia a Lucia così come l’ha fatta a me. Mi raccomando Bacio, stalle vicino perché anche lei ha bisogno di te così come io ho avuto bisogno di te e del tuo grande amore, quell’amore durato per quindici anni indimenticabili! Adesso non ti porterò più fuori ma ti porterò dentro”.

A Memo Remigi è arrivata la vicinanza della Lega Nazionale in Difesa del Cane e della Presidente Piera Rosati: “Bacio, oltre a un fedele amico, è stato anche quello che ha ispirato Memo a comporre “Un essere speciale”, una canzone che racconta l’amore incondizionato dei nostri amici a 4 zampe e che ha fatto da colonna sonora a una campagna di LNDC contro l’abbandono. Grazie ancora Memo per la tua amicizia e grazie a Bacio per esserti stato sempre accanto”.