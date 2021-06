Pedemontana, Astuti (Pd) a Monti (Lega): “Anche Saronno subisce la pessima gestione della società”

«Anche Saronno subisce la pessima gestione di Pedemontana». Il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti replica così ad Andrea Monti (Lega) che sostiene che il percorso dell’autostrada procede in tempi ragionevoli.

«Non è così – afferma Astuti -. Pedemontana doveva collegare Saronno a Bergamo, evitando il traffico dell’area metropolitana milanese, e invece si ferma a Lentate sul Seveso. Un’incompiuta che purtroppo non stupisce. La relazione presentata dai vertici di Pedemontana in Commissione bilancio ha evidenziato tutti i limiti di gestione dell’opera. C’è ancora grande incertezza sul finanziamento. Entro inizio agosto dovrà essere individuato il soggetto bancario che finanzierà l’opera e pare esserci solo un gruppo interessato, che non ha però ancora formalizzato nulla, mentre si corre il rischio di perdere gli sgravi fiscali del valore di 400 milioni di euro se non sarà rispettato il cronoprogramma».

«Manca – sottolinea Astuti – l’interlocuzione con i territori, sia con i sindaci che con le realtà produttive, sulle necessarie varianti del progetto. Ci si basa ancora su un progetto del 2009, ormai superato, soprattutto a livello di sostenibilità economica ed ambientale. Un pessima gestione della società dunque di cui anche Saronno fa le spese».