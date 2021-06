Ripartono all’aperto le letture ad alta voce per i bambini a Malnate

Riprenderanno all’aria aperta, nelle aree verdi di Malnate, le Letture ad Alta Voce per Bambini, organizzati dalla biblioteca di Malnate in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini nell’ambito del progetto “Nati per Leggere”.

Gli incontri saranno cinque, da giugno a settembre, e si svolgeranno in diverse zone del territorio comunale, sfruttando gli spazi aperti e le aree verdi.

Si parte sabato 19 giugno (ore 10.30) nel parco di Villa Braghenti. Seguirà giovedì 1 luglio alle ore 17.30 a Rovera, al parchetto di via Nenni, mentre giovedì 19 luglio (ore 17.30) l’incontro si svolgerà al Parco Albostar di Villa Rossi. Ad agosto ci si ritroverà al prato della Chiesa di San Matteo, per San Lorenzo, il 10 agosto alle 20.45. I due eventi di settembre saranno sabato 11 alle 10.30 al parchetto di via Doria a San Salvatore e il giovedì 23 alle 17.30 al parco di via Firenze a Gurone.

È sempre consigliata la prenotazione indicando l’età del bambino, via mail all’indirizzo biblioteca@comune.malnate.va.it o tramite telefono al numero 0332 427729.

In caso di maltempo gli eventi saranno annullati.