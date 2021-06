Rovera, podio in rimonta: è terzo nella “4 Ore” di Le Castellet

Alessio Rovera non molla il podio, qualunque sia la gara che lo vede impegnato. Anche in un fine settimana difficile, il pilota di Varese riesce a raggiungere la terza posizione (di categoria) nella “4 Ore di Le Castellet”, terza prova delle European Le Mans Series.

Rovera, con i compagni di squadra François Perrodo ed Emmanuel Collard, è arrivato al circuito “Paul Ricard” forte della vittoria nella gara precedente, in Austria, ma proprio per questo la sua Ferrari 488 GTE portava con sé una zavorra superiore ai rivali. E anche in gara la vettura numero 88 del team AF Corse ha dovuto sgomitare dal fondo della classifica, sia per un drive through, sia per una riparazione ai box su una portiera danneggiata dopo un contatto in pista.

Ancora una volta è stato proprio Rovera il pilota destinato allo stint finale e il 25enne di Casbeno non ha tradito le attese, risalendo sino alla terza piazza alle spalle di altre due Ferrari, quella della Iron Lynx con Cressoni-Mastronardi-Molina e quella della Spirit of Race con Cameron-Griffin-Perel. La vittoria assoluta è invece andata alla Aurus-Gibson del team G-Drive affidata a Rusinov, Colapinto e De Vries davanti alle due Oreca-Gibson della United Autosports (Hanson-Aberdein-Gamble e Van Uitert-Jamin-Maldonato).

«Quello del “Paul Ricard” non è stato un fine settimana semplice – ha detto Rovera al termine della gara – Abbiamo faticato a livello di set up e il caldo ha complicato le cose, così non siamo riusciti a esprimerci al meglio. Il podio resta però un risultato prezioso, soprattutto considerando che in gara abbiamo dovuto recuperare. Sono punti importanti per il campionato e ora ci concentriamo su Portimao, un weekend di grandi lotte su una pista che mi piace molto».

Il riferimento al Portogallo è chiaro: nel prossimo fine settimana Rovera prenderà parte alla seconda tappa del mondiale endurance (WEC) e lo farà da leader della classifica di classe GTE dopo il successo all’esordio a Spa. Nel WEC, con il varesino e con Perrodo, gareggia il danese Nielsen.

Tornando alla ELMS, Rovera-Perrodo-Collard sono ora terzi di categoria dietro alle due squadre che a Le Castellet hanno occupato i primi due posti (Iron Lynx e Spirit of Race): va però ricordato che la Ferrari AF Corse italo-francese non ha disputato la gara d’apertura a Barcellona. Il campionato ELMS è giunto a metà stagione: la quarta prova sarà a Monza il prossimo 11 luglio.