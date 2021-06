Sette Colli, Martinenghi e Castiglioni vanno ancora forte

Il Sette Colli continua a essere un meeting positivo per Nicolò Martinenghi e Arianna Castiglioni. Dopo le vittorie con record italiano del venerdì sera sui 100 rana, gli atleti della provincia di Varese sono andati forte anche nella distanza corta, i 50 rana.

Martinenghi dimostra di non avere rivali e vince in 26″59, a due decimi dal suo record italiano (26″39), davanti ai brasiliani Felipe Lima (26″92) e Joao Luiz Gomes (26″98).

«Ho commesso qualche errore – spiega l’azzatese all’ufficio stampa della FederNuoto – ho nuotato comunque molto sciolto, senza pensieri, e il tempo dimostra che sto lavorando nel modo giusto».

Sulla distanza corta invece per Arianna Castiglioni arriva un secondo posto dietro alla sedicenne stellina Benedetta Pilato, che sulla vasca singola continua a essere pressoché imbattibile, migliorando anche il record del Sette Colli: 29”69. La bustocca però si difende alla grande con un buon 30”06. Altri segnali importanti per Arianna, che continua a lottare per una convocazione per le Olimpiadi di Tokyo, sempre più meritate con questi risultati in vasca, anche se, ricordiamo, i 50 metri rana non sono distanza a cinque cerchi.