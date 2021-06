Silvestrini tra i cittadini di Cascinetta e Madonna in Campagna il prossimo weekend

La seconda tappa del Testa e cuore tour di Margherita Silvestrini – candidata a sindaca sostenuta dalla coalizione di centrosinistra – per i quartieri di Gallarate arriva a Cascinetta e Madonna in Campagna. Nel primo week end di giugno è stata a Sciarè e Crenna.

Si parte sabato 12 giugno in via Pacinotti (Madonna in Campagna) alle 10: l’incontro con cittadini, commercianti e associazioni per ascoltare le esigenze del territorio e parlare del programma di coalizione proseguirà per via Madonna in Campagna, agli Orti Urbani, via S. Allende, via G. Partiti (all’angolo con via D. Mastalli) e per il campo sportivo di via Forze Armate.

Nel pomeriggio Silvestrini e il suo gruppo si immergeranno a Cascinetta (a partire dalle 15); il ritrovo è al campo sportivo di via A. Costa, si proseguirà poi verso l’oratorio Sant’Alessandro, in via Curtatone, all’accademia S. Alessandro, alla scuola primaria “G. Mazzini”, in via Custodi e corso Colombo, su via F. Gioia (parco arcobaleno e scuola dell’infanzia “Baracca”), su via Pegoraro (insieme all’ex tessitura Carminati) e su via L. Riva.