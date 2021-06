Varese a Chieri, mister Rossi: “Vogliamo finire bene”

Penultima di campionato per il Girone A di Serie D e per il Varese, che sarà impegnato mercoledì 16 giugno (ore 16.00) sul campo del Chieri.

Una gara che non avrà risvolti sulla classifica, con le due squadre salve e che da queste ultime due giornate della stagione possono giusto chiedere un finale di orgoglio dopo un’annata lunga e logorante.

Entrambe le squadre arrivano da due sconfitte dolorose e immeritate. I biancorossi sono stati piegati dal Bra al “Franco Ossola”, gli azzurri piemontesi invece sono stati sconfitti nell’anticipo dal Derthona dopo aver collezionato una serie di pali e traverse.

Mister Ezio Rossi cerca motivazioni anche per questa sfida. Queste le parole rilasciate all’ufficio stampa della società: «Affrontiamo una squadra che nell’ultima giornata ha perso immeritatamente, come noi contro il Bra. Il Chieri è una squadra che gioca a calcio e ha qualità tecniche. Noi, come tutti, vogliamo finire nel modo migliore la stagione».

Sono possibili dei cambi riguardo alla formazione, un po’ di turnover per dare spazio a chi ha giocato meno, che possa anche essere un test per meritarsi una conferma per la prossima stagione: «Abbiamo Mapelli in dubbio per la ferita alla testa rimediata domenica con il Bra mentre Disabato sarà fuori. Ci saranno quattro-cinque cambi perché è giusto che chi si è sempre allenato possa trovare soddisfazione».

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato su VareseNews (Guarda qui). Potrete prendere parte alla nostra diretta commentando in tempo reale l’andamento del match o con l’hashtag #DirettaVn sui social.