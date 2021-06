Per Varese Ideale un tour dei quartieri di Varese

Varese Ideale inizia il tour di ascolto nei quartieri in vista delle elezioni amministrative.

Il primo della serie di appuntamenti è con i residenti del Montello, sarà un incontro pubblico per discutere i problemi irrisolti del quartiere da parte dell’attuale amministrazione di centrosinistra, ed ascoltare le proposte dei cittadini.

Saranno presenti il consigliere regionale di Lombardia Ideale Giacomo Cosentino e il consigliere comunale di Varese Ideale Stefano Clerici.

«Dobbiamo presentare un programma elettorale snello, fattibile e che parta dal miglioramento della qualità della vita nei quartieri – Ha commentato Giacomo Cosentino – L’ascolto dei residenti è fondamentale per condividere le priorità».

«Questa giunta, nonostante le promesse elettorali, ha completamente dimenticato i quartieri e le loro piccole e grandi esigenze – ha aggiunto Stefano Clerici – Per Galimberti e il PD esistono una Varese di serie A (il centro storico, per il quale si sperperano milioni di euro in inutili e dannose ripavimentazioni) e una di serie D, totalmente abbandonata al suo destino. Vogliamo ascoltare la voce delle castellanze ed assumerci l’impegno di renderle più vivibili, partendo dalle “piccole cose” fino ai grandi progetti. La carenza di fondi è spesso e volentieri un parafulmini: volere è potere».

L’appuntamento è per venerdì 25 giugno alle 18.30 presso il Bar Scaccomatto di Via Marzorati 18.