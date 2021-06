Varese si anima con i The Readers, gli ambasciatori della lettura

In attesa dell’evento la Notte Bianca del lettore “… e quindi uscimmo a riveder le stelle“, in programma ai Giardini Estensi il 12 giugno dalle 11 alle 24, prende il via il progetto The Readers, che animerà la città di Varese lunedì 7 luglio con le incursioni letterarie di alcuni giovani lettori.

A partire dalla mattina si potranno incontrare per le strade della città di Varese gruppi di lettori che coinvolgeranno in brevi flash mob letterari alcuni cittadini: un’introduzione, la lettura di un passo significativo e l’invito a continuare la storia cercando il libro in biblioteca. Gli ambasciatori della lettura partiranno alle 11 dai Giardini Estensi, per poi dirigersi verso piazza San Vittore e piazza Monte Grappa. Poi è la volta di piazza Repubblica, con letture tra le bancarelle del mercato, mentre dalle 14.30 ci si sposteranno alla Schiranna, magari incontrando chi è appena uscito dal centro vaccinale.

L’iniziativa parte dal lontano: da gennaio una classe del Liceo Manzoni di Varese si è impegnata in un percorso formativo sulla lettura ad alta voce con l’attore Elis Ferracini e l’animatrice Lucia Agostinelli di Cooperativa Totem. A conclusione del percorso le ragazze e i ragazzi hanno accettato la proposta di organizzare delle incursioni letterarie per la città.

Il progetto non ha formato solo questo gruppo di studenti ma ha lavorato su più fronti. Sempre al Manzoni sono stati realizzati dei podcast con letture di fiabe in lingua; all’Istituto Einaudi un gruppo di studenti ha letto i racconti degli ospiti della Fondazione Molina realizzando dei podcast e un altro gruppo ha partecipato a un laboratorio di scrittura fiabe; un gruppo di studentesse del Classico realizzerà un’intervista online con Guido Catalano, uno degli ospiti della Notte bianca della lettura.

Percorsi diversi che in questo anno complesso e faticoso hanno riportato al centro dell’attenzione di questi ragazzi la passione per la lettura e per il libro. Molti di loro saranno coinvolti a conclusione di questa loro esperienza sabato 12 giugno.

The Readers, gli ambasciatori della lettura, è il progetto della Biblioteca Civica di Varese che ha per finalità la diffusione della cultura della lettura e la promozione delle attività della biblioteca anche attraverso l’ingaggio di giovani lettori. Il progetto, avviatosi lo scorso autunno, avrà conclusione a settembre 2021.

L’iniziativa è finanziata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali insieme a ANCI e con il Centro per il libro e la lettura, all’interno del bando “Città che legge 2019. Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura”.