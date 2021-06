Un sabato “A riveder le stelle”: a Varese la notte bianca del lettore

Un’intera giornata tra letture, performance, incursioni letterarie e ricordi danteschi: è cominciata alle 11 e si concluderà allo scoccare della mezzanotte la “notte bianca del Lettore” a Varese che, nel 700esimo anniversario della morte di Dante ha come titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle”.

«E’ un evento legato alla celebrazione dell’anno dantesco che rappresenta un’occasione importante per Varese»ha spiegato il sindaco Davide Galimberti nell’intervento di apertura del primo degli eventi della giornata, la presentazione della ricerca all’interno del progetto “The Readers, gli ambasciatori della lettura” che si tiene alla Biblioteca Civica e che, per la straordinaria partecipazione – è sold out come la maggior parte degli eventi – è stato replicato anche sulla pagina Facebook della Biblioteca stessa.



«Un evento che ha voluto onorare il grandissimo Dante in questa celebrazione, come in tante altre occasioni che avremo nel corso dell’anno per farlo – Ha continuato Galimberti – Questa però è anche un’occasione importante per l’anno che abbiamo vissuto: aprire per una giornata intera fino a notte fonda la biblioteca rappresenta un messaggio grande di ripresa complessiva».

L’incontro ha spiegato nei particolari il progetto “The readers – gli ambasciatori della lettura”, che attraverso letture scelte accompagna gli ascoltatori alla scoperta del significato di “lettori forti” e di cosa significhi essere lettori soprattutto nel Panorama varesino. Parte di questo progetto, che ha coinvolto alcuni licei di Varese ed è finanziato dal ministero dei Beni Culturali, prevedeva una ricerca inedita per capire lo stile del lettore varesino, che è stata presentata nel corso dell’incontro.

APPUNTAMENTI “RADDOPPIATI” IN DIRETTA FACEBOOK

Quasi 800 prenotazioni per tutti gli eventi, con un tutto esaurito raggiunto in pochi giorni e molte richieste che purtroppo, date le normative di sicurezza, non potranno essere accontentate.

Solo per l’appuntamento con lo scrittore Aristarco, con una performance tra la vita e le opere di Dante, è aperta la lista d’attesa, mentre c’è una novità: alcuni incontri saranno trasmessi in diretta facebook sulla pagina della Biblioteca Civica del Comune di Varese.

Oltre alla ricerca all’interno del progetto “The Readers, gli ambasciatori della lettura”, alle 17 ci sarà infatti un fuoriprogramma, con un’intervista facebook allo scrittore e poeta Guido Catalano. Infine diretta streaming anche per l’attesissimo evento delle 20.30, che comprende “La Divina Commedia Illustrata Male” a cura dell’illustratore Davide La Rosa, e “Dante Alighieri a tempo di rap”, conversazioni dantesche con Murubutu & Claver Gold, due degli esponenti più in vista dello storytelling rap in Italia, con un incontro in bilico fra narrazione e performance musicale.

La giornata, partita alle 11 in bibllioteca e pronta per altri eventi nella Tensostruttura dei Giardini e nel Parco di Villa Mirabello, e si chiude con l’osservazione del cielo e delle stelle alle 22.30, per scoprire quanta astronomia si nasconda tra le terzine dantesche.

PASSEGGIARE CON DANTE AI GIARDINI ESTENSI

Durante tutta la giornata, figuranti vestiti da angeli e demoni danteschi accompagneranno i visitatori nei luoghi delle celebrazioni dantesche e lungo il carpineto, per l’occasione allestito a zona purgatorio con tanto di illuminazione notturna.

Nel pomeriggio inoltre dieci ragazzi e ragazze che hanno aderito al progetto “The Readers, ambasciatori della lettura” saranno presenti ai Giardini Estensi con letture e incursioni letterarie.

Per tutta la durata dell’evento la Biblioteca di Varese permetterà di consultare preziose edizioni della Divina Commedia normalmente non accessibili al pubblico, dalla più antica presente tra i tesori della Biblioteca, stampata a Venezia nel 1520, sino alle famose edizioni illustrate da Gustave Doré di fine ottocento. Eccezionalmente sarà inoltre aperto il servizio di prestito bibliotecario.