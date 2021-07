Alla serata musicale di Cuvio arriva la “maratona di piano”

Parole e note, libri e pianoforte, scrittori e musicisti saranno i protagonisti del terzo evento dell’estate culturale di Cuvio che si svolgerà sabato 17 Luglio presso il parco feste “Pancera”.

La manifestazione che la Pro Loco di Cuvio e “Momenti musicali” curano e organizzano da oltre dieci anni, prevede per il prossimo week-end un lunghissimo intrattenimento fatto di musica e non solo. Protagonisti principali il pianoforte del maestro Adalberto Maria Riva, direttore artistico della manifestazione accompagnato da alcuni suoi allievi e la scrittrice Annalina Molteni.

Sempre nel rispetto delle norme sanitarie vigenti per questo particolare periodo, la maratona partirà alle ore 19,30 con la presentazione del libro Concerto a Fes. Il romanzo racconta una storia di emigrazione e il difficile rapporto tra la cultura islamica e l’occidente; protagonista una ragazza marocchina che fa carriera musicale come pianista in Europa e con il successo riscopre le sue origini. L’autrice Annalina Molteni di Castelveccana, di professione medico veterinario, ha già scritto numerosi libri a sfondo storico-sociale. Collabora con Momenti Musicali tenendo corsi di scrittura creativa: lezioni che tiene regolarmente presso biblioteche della zona.

Seguirà la maratona pianistica: un prestigioso pianoforte grancoda sarà il protagonista di questo concerto.

Un programma molto vario sia nelle tematiche affrontate che per gli autori e i relativi i brani, vedrà l’esibizione di Emma Jaffé, Letizia Callao, Luca Perego, Giulia Noto e del maestro Adalberto Riva.

Alle 20,30 una pausa nella lunga serata: al costo di 15 euro e su prenotazione, la rinomata cucina della Pro Loco preparerà una mini cena : un nutrito mix delle varie specialità che i cuochi della Pro Loco da sempre cucinano nelle proprie feste.

Nella seconda parte della serata ancora musica e pianoforte, che terminerà con una sorpresa del maestro Riva: un pezzo letterario-musicale per celebrare questo momento e l’anno dantesco.

Come tutte le iniziative del periodo occorre prenotazione per via del numero limitato, distanziamento e mascherine sono le principali disposizioni che regolamentano queste manifestazioni.

Per il concerto e la cena è obbligatoria la prenotazione presso la Pro Loco di Cuvio chiamando la presidente Giovanna Mutterle al numero 333 4007156.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di cattivo tempo presso la palestra della scuola primaria di Cuvio.