Altra medaglia per l’Italia alle Olimpiadi: Samele in finale sciabola

Dopo la finale nel taekwondo raggiunta da Dell’Aquila, l’Italia si assicura già la sua seconda medaglia alle Olimpiadi di Tokyo. Anche in questo caso, il colore sarà stabilito questo pomeriggio, ore 14:15 quando Luigi Samele (foto Facebook Luigi Samele) sarà in pedana per la finale di sciabola maschile.

Lo schermidore di Foggia ha infatti sconfitto in rimonta il coreano Kim 15-12, aggiudicandosi così la finale contro il campione olimpico ungherese Aron Szilagyi, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio e di Londra.