Casciago si prepara per la Festa di Sant’Eusebio

Ci siamo. Dopo le serate dedicate alle associazioni del paese, è tempo di festeggiare Sant’Eusebio. Un momento atteso da tutta la comunità di Casciago e frequentato anche da tantissime persone che arrivano da fuori comune.

Galleria fotografica Magico tramonto a Casciago (foto di Clara Comolli) 4 di 5

Non ci saranno i fuochi d’artificio, evitati anche quest’anno per evitare assembramenti, ma ci saranno diversi momenti per celebrare come si deve una ricorrenza antica, ma sempre sentita e partecipata. Chi ha le coccarde (che non saranno distribuite), può abbellire le vie e i cancelli del paese a partire dal 25 luglio.

Il 31 luglio sarà il momento della celebrazione del Santo, con la fiaccolata che attraverserà i paesi della Comunità Pastorale alle 20.30, con arrivo alla chiesa di Sant’Eusebio alle 21.30 e l’accensione del pallone segno del martirio dopo la Messa; lo stand gastronomico sarà attivo in serata, con salamelle e patatine.

Il 1 agosto ci saranno le Messe mattutine (alle 7, 8.30, 10.30 concelebrata dal Vicario di Zona in occasione del 25° della Comunità), alle 16 il corteo delle barelle e l’incanto, mentre dalle 18 dopo la Messa ci sarà l’estrazione della lotteria e animazione con karaoke.

Per prenotare il pranzo e la cena sono a disposizione i seguenti link:

Il 2 agosto si terrà la tradizionale Messa in memoria dei defunti.

Nei giorni della Festa, sarà possibile acquistare il dolce di Sant’Eusebio preparato da un panettiere di Casciago e il miele prodotto da Eugenio Gandini (ve lo abbiamo raccontato QUI).

La partecipazione alle Messe, l’accesso in Chiesa, l’accensione delle candele, la consumazione degli alimenti e tutti gli appuntamenti in programma saranno regolamentati dalle vigenti normative anti Covid. Si invitano tutti i partecipanti a collaborare per rendere comunque la Festa un momento piacevole da trascorrere insieme.