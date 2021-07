Domenica 11 luglio la seconda adunata biancorossa allo stadio Franco Ossola, ecco il programma

Domenica 11 luglio è prevista la seconda Adunata Biancorossa allo Stadio Franco Ossola di Varese concentrata tutta al pomeriggio. A partire dalle 14 apriranno i cancelli per accogliere calciatori e calciatrici.

Due le novità rispetto all’Adunata Biancorossa di domenica 4 luglio: l’apertura alle classi 2004-2005 per quanto riguarda il maschile, mentre per il femminile – settore in cui il Città di Varese parteciperà con la prima squadra partendo dal campionato di Promozione – è data la possibilità di iscriversi alla giornata a tutte le calciatrici sia in età di Settore Giovanile che di prima squadra.

Le modalità di partecipazione sono le medesime del primo appuntamento: essere in possesso del certificato medico in corso di validità e – in caso di atleti/e con il tesseramento pluriennale – arrivare con il nulla-osta della società di appartenenza. È preferibile prenotarsi via mail all’indirizzo settoregiovanile@cittadivarese.it. Chi non dovesse riuscire a prenotarsi potrà comunque iscriversi sul posto.

Questo il programma:

14:00 Accoglienza

14:30 2007-2008 (Centrale)

14:30 2012-2013-2014-2015 (Speroni)

15:30 Calcio Femminile (Speroni)

16:00 2006 (Centrale)

16:30 2009-2010-2011 (Speroni)

17:30 2004-2005 (Centrale)