Eventi d’estate ad Angera

Si torna ad apprezzare ad Angera il cinema sotto le stelle, la musica dal vivo e tante gite alla scoperta delle bellezze del territorio

Si comincia questo fine settimana con la storica rassegna cinematografica Esterno Notte a cura dell’Associazione Filmstudio 90 che ospiterà per i mesi di luglio e agosto ben sei appuntamenti, di venerdì sera, a ingresso gratuito. Piacevoli commedie, pellicole pluripremiate, spettacolari film di animazione per bambini e famiglie.

Si parte venerdì 16 Luglio con Sergio e Sergei – Il professore e il cosmonauta, divertente e malinconica commedia ambientata nella Cuba degli anni ’90 per poi proseguire il 23 luglio con Cyrano mon amour, una piacevole ricostruzione della genesi del Cyrano de Bergerac, opera teatrale più rappresentata e amata di tutta la storia francese. Immancabile Zanna Bianca, con la prima versione animata del capolavoro di Jack London il 30 luglio, Yesterday il 6 agosto con il musical sui Beatles firmato Danny Boyle per concludersi il 13 agosto con Minuscules 2, sequel del primo capitolo “Minuscule – La valle delle formiche perdute”, e il 20 agosto con Sherlock Jr. vs The kid.

Il lungolago angerese sarà anche cornice dell’immancabile Festival musicale Il Lago Cromatico. Due le serate scelte per la nostra cittadina: sabato 17 luglio alle ore 21:30 con un frizzante concerto The Blue Dolls, che sta registrando il tutto esaurito, e il 31 luglio con Impressioni di Arancione, quartetto di fisarmoniche che si esibiranno al calar del sole alle ore 19.

Per tutti gli eventi in programma è necessaria la prenotazione chiedendo informazioni all’Infopoint Turistico (Tel. 0331 931915 email infopoint@comune.angera.it).

In caso di maltempo le iniziative si trasferiranno in Sala Consiliare – Via Cavour.

Ma gli appuntamenti angeresi non finiscono qua: un ricco calendario di nuovi e suggestivi itinerari esperienziali alla scoperta del Museo Diffuso di Angera accompagnerà i visitatori per tutto il periodo estivo fino a settembre. L’itinerario esperienziale che percorre il Sentiero delle Erbe sul colle di San Quirico alla scoperta di fiori ed erbe spontanee insieme a un archeologo e a un botanico, in programma domenica 18 luglio, ha raggiunto in pochi giorni il massimo dei partecipanti e sarà riproposto domenica 25 luglio.

«Abbiamo da poco inaugurato la stagione delle passeggiate a cui si stanno iscrivendo in molti. Sono belle occasioni per valorizzare la storia, l’arte, il paesaggio e le tradizioni del nostro territorio. Durante ogni itinerario regaleremo ai partecipanti la nuova mappa artistica del Museo Diffuso, illustrata dalla designer angerese Gaia Rizzi e realizzata grazie alla collaborazione di tanti professionisti. Un ringraziamento speciale va alla nostra Conservatrice del Museo, Anna Bernardoni, per affiancarci in tante e nuove progettualità che il nostro comune sta sviluppando» – dichiara Valeria Baietti Assessore alla Cultura e al Turismo di Angera.

Nel frattempo dall’apertura dell’Infopoint Turistico abbiamo registrato solo per il mese di giugno 1.386 ingressi di visitatori e da inizio luglio 817. Una media mensile che fa ben sperare nel ritorno dei turisti, anche stranieri, sul Lago Maggiore.

Per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative, le prossime conferenze, le aperture speciali del Museo Archeologico, è possibile consultare il sito www.angera.it e registrarsi alla newsletter, seguire la pagina Facebook AngeraTurismo e la nuova pagina Instagram VisitAngera.