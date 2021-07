Finisce l’incubo: reintegrato l’arbitro di Casciago Daniele Minelli

Una notizia attesa da tempo, ma che finalmente dà giustizia a Daniele Minelli, arbitro quasi 39enne (compie gli anni il 9 luglio, un bel regalo di compleanno), reintegrato nell’organico della CAN in sovrannumero per la stagione 2021-22.

La decisione è stata resa nota dal presidente degli arbitri Alfredo Trentalange (pubblicata sul quotidiano La Prealpina di domenica 4 luglio) che ha reintegrato il fischietto di Morosolo e il suo collega assistente Niccolò Baroni, dismessi ingiustamente lo scorso settembre 2020in seguito a decisioni prese probabilmente per altri motivi che non riguardano il rendimento sul campo, tant’è che sono in corso denunce per manovre sospette volte a favorire alcuni arbitri rispetto ad altri.

Dopo 10 lunghi mesi finisce dunque l’isolamento forzato di Minelli, che potrà tornare ad arbitrare sui campi che contano. Il suo reintegro e quello di Barone è stato deciso aumentando l’organico degli arbitri di serie A e serie B “in base all’eccezionalità della vicenda”, scrive lo stesso numero uno delle giacchette nere Trentalange.