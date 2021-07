“Giochiamocela”: Piero Galparoli parte da commissario varesino con una citazione dei Blues Brothers

«Ci sono 100 giorni da qui alle elezioni. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutti gli occhiali scuri. Giochiamocela!» È parafrasando una celeberrima battuta di “The Blues Brothers” che Piero Galparoli accetta la sua nomina a commissario per Varese città di Forza Italia.

«Ringrazio Domenico Battaglia per l’ottimo lavoro fin qui svolto e il senatore Giacomo Caliendo per l’onore concessomi – ha poi proseguito – Ora però c’è solo da rimboccarsi le maniche e lavorare per Forza Italia e per il candidato sindaco Matteo Bianchi».

«Per Mimmo stava diventando problematico l’impegno con il lavoro, perciò mi sono fatto carico di sostituirlo – ha spiegato Galparoli a Varesenews – La mia prospettiva temporale, per ora, è portare a compimento la campagna elettorale: organizzare le liste, portare avanti la candidatura di Matteo Bianchi».

Una candidatura che il nuovo commissario affronta motivato: «Su Matteo siamo tutti allineati, io in particolare sono molto contento perché è un ottimo candidato, a livello di Maroni, e abbiamo le possibilità di vincere – commenta – Sarà uno scontro sono sicuro leale e tra due ottime persone. Non sarà facile vincere per entrambi i contendenti, la partita sarà tutta da giocare»

La scelta del candidato, inoltre, secondo Galparoli ha avuto un altro importante effetto benefico: «Dopo un momento di incertezza, durante la ricerca del candidato che sostituisse Roberto Maroni, il centrodestra è tornato perfettamente allineato. Abbiamo ritrovato l’unione. Da qui quindi davvero parte la campagna elettorale».