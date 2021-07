Graduatoria per i ripescaggi della Serie D, la Castellanzese è quinta

Il secondo posto in campionato, la festa per la vittoria dei playoff di Serie D e una stagione da incorniciare, anche per il centenario. Cosa farà ora la Castellanzese? Il presidente Alberto Affetti non ha voluto chiudere a priori i discorsi sulla Serie C, ma sicuramente serviranno dei ragionamenti molto approfonditi per fare un salto in alto così importante, anche a livello economico.

Intanto la Lega Nazionale Dilettanti ha stilato la graduatoria per i ripescaggi verso la Serie D tra le squadre che hanno vinto i playoff. La squadra neroverde è al quinto posto e, viste le difficoltà che stanno avendo diverse squadre in Serie C a completare l’iscrizione, senza contare chi ha già rifiutato la promozione come il Gozzano, un sondaggio verso Castellanza per il salto tra i professionisti è tutt’altro che improbabile. Anche perché due squadre che precedono i neroverdi si faranno da parte: l’Aglianese ha già comunicato di voler declinare un possibile invito, il Picerno invece non potrà per illeciti sportivi.

E quindi ora la domanda è: cosa farà la Castellanzese?

Graduatoria vincenti finale Play Off (tabella B):

1. Aglianese 2,14

2. FC Messina 2,11

3. AZ Picerno 2,00

4. Latina 1,91

5. Castellanzese 1,86

6. Arzignano 1,76 **

7. Trastevere 1,76

8. Pineto 1,69 (1,64 + 0.05 bonus punteggi)

9. Nibionnoggiono 1,61

Graduatoria perdenti finale Play Off (tabella B):

1. S. Nicolò Notaresco 1,98 (1,88 + 0,10 bonus punteggi)

2. Gelbison 1,94

3. Lentigione 1,91

4. Fanfulla 1,88

5. Pont Donnaz Hone Arnad 1,84

6. Fidelis Andria 1,79

7. Savoia 1,67

8. Sporting Trestina 1,64

9. Union Clodiense 1,63

Graduatoria perdenti prima fase “semifinali” (tabella C):

1. Bra 1,81

2. Sanremese 1,76 (1,71 + 0,05 bonus punteggi)

3. Manzanese 1,73

4. San Luca 1,70

5. Città di Acireale 1,67

6. Caldiero 1,65 (1,60 + 0,05 bonus punteggi)

7. Cynthialbalonga 1,64 *

8. FC Matese 1,64

9. Rimini 1,62 (1,52 + 0,10 bonus punteggi)

10. Casatese 1,61 **

11. Bitonto 1,61 *

12. Casarano 1,61

13. S. Donato Tavernelle 1,58 **

14. Prato 1,58

15. Vis Artena 1,55 *

16 Crema 1,55 **

17. Nocerina 1,55 **

18. Siena 1,55