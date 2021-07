Interpretando suoni e luoghi, tris di concerti nel Verbano

Speciale tris di concerti in questo fine settimana di luglio per la rassegna musicale “Interpretando Suoni e Luoghi” nel territorio della Comunità Montana Valli del Verbano, alla scoperta di luoghi nuovi dove poter assistere gratuitamente a musica di qualità, con artisti di calibro internazionale in scenari suggestivi e inusuali.

Venerdì 9 Luglio alle ore 21 a Grantola nella suggestiva chiesa sconsacrata di San Carlo, in piazza Cavour 1, ospite un duo di musicisti francesi che vanta una lunga carriera internazionale: Eric Courrèges al violoncello e Pascal Polidori alla chitarra che suoneranno musiche di Granados, De Falla, Villa Lobos, Piazzolla in un programma dal titolo Passione Latina.

Sabato 10 luglio ore 18, a Laveno Mombello sul sagrato della Chiesa di S. Michele, in via Canvale, il primo di una serie di concerti frutto di una nuova collaborazione con PianoFriends, associazione del celebre Maestro Vincenzo Balzani, che si esibirà preceduto da giovani talenti del pianoforte partecipanti alla sua Masterclass. Domenica 11 Luglio sempre alle ore 18 l’ambientazione che accoglierà i musicisti è la raccolta piazza della Chiesa nella frazione di Domo a Porto Valtravaglia, che risuonerà della voce del Sang Eun Kim, soprano, accompagnata da Giuseppe Nova al flauto ed Elena Piva all’ arpa con musiche di Corelli, Haendel, Bach e Verdi. L’intento anche quest’anno è di offrire a giovani talenti di Scuole di musica del territorio la possibilità di esibirsi insieme a professionisti affermati: il concerto del 9 luglio a Grantola sarà aperto da Vanessa Capato, Silvia Niesi, Rebecca Sansonna, Sara Liber, flauti, allieve del Civico Liceo Musicale Riccardo Malipiero, di Varese.

I concerti sono ad ingresso libero e gratuito su prenotazione via mail suonieluoghi@gmail.com whatsapp 335 7316031 – 347 5987971 pagina Facebook Interpretando Suoni e luoghi www.cmpiambello.it www.vallidelverbano.va.it