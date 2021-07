La Domenica dello Yak per riprogettare piazza De Salvo con i bambini

Le Domeniche dello Yak non sono solo teatro, ma un vero spettacolo di partecipazione e immaginazione. Uno spettacolo che si ripete, anche domenica 11 luglio alle ore 16 in piazza De Salvo per il terzo episodio di “Tesse Arnie”.

“La storia di Tess e Arnie è soprattutto la storia di una piazza che non vuole più essere invisibile – ricordano i promotori di Karakorum Teatro – Attraverso il racconto dei due personaggi, i bambini aiuteranno la piazza a riscoprire la sua bellezza, a cambiare, a diventare un luogo di gioco, natura e condivisione”.

Più che uno spettacolo, più di un laboratorio teatrale, Tesse e Arnie è un ulteriore passaggio del progetto di rigenerazione urbana “Yak around“, promosso da Spazio Yak e Karakorum teatro e avviato l’anno scorso con un’attività di coinvolgimento delle famiglie che si sono attivate nella costruzione degli “spaventapasseri contro il degrado”.

In questa seconda fase invece, cui partecipano assieme ad attori e famiglie anche gli architetti del DAStU (Dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano), l’obiettivo è più ambizioso e parte da una storia, da un gioco, dall’immaginazione di ciascuno perché “se un mondo vuoi creare, devi prima immaginare!”

Il mese scorso i bambini hanno iniziato a immaginare la nuova piazza: ci hanno visto una biblioteca, un luna park, un bosco. Hanno creato questi tre luoghi giocando con le cornici e immaginando uno spazio altro, diverso, che adesso non c’è ma un giorno potrebbe esistere. E come si fa a farli diventare veri?

