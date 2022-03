Piazza De Salvo si trasforma: la prima tappa è una Bacheca da inaugurare

Dopo due estati di incubazione in cui la piazza della Piramide è stata conosciuta, abitata e immaginata, il progetto di rigenerazione urbana Yak Around arriva a una terza stagione, quella della piazza che si trasforma.

Il primo appuntamento di questa nuova stagione è per domenica 3 aprile dalle 15.30 alle 18 in piazza de Salvo a Varese, con l’inaugurazione della Bacheca, accompagnata da performance, reading e laboratorio creativo.

Una grande festa per tutti dove le installazioni artistiche diventeranno arredi urbani a disposizione di tutti!

Di seguito, nel dettaglio, il programma del pomeriggio:

Inaugurazione della bacheca di piazza De Salvo (prima parte di un progetto di riqualificazione urbana)

Laboratorio manuale e creativo per bambini 4-10 anni "La coda di tempesta"

Evento performativo per tutti “Frecce”

Alle 17.30 reading a cura di Susanna Miotto e Alice Pavan

Partecipazione gratuita, prenotazione consigliata a questo link.

IL PROGETTO YAK AROUND

Con la giornata di festa del 3 aprile per l’inaugurazione della bacheca, si apre di fatto una nuova stagione di Yak Around, il progetto di riqualificazione della piazza che Karakorum Teatro sta portando avanti insieme al Politecnico di Milano e il Comune di Varese a partire dal 2020 e da una domanda: può un teatro trasformare una città?

L’idea è che Spazio Yak, casa di Karakorum Teatro nel cuore del rione Bustecche, sia sempre più connesso al quartiere “contaminandolo e rigenerandolo grazie al lavoro artistico“. Il teatro diventa quindi un luogo “permeabile”: che si spinge oltre i confini delle sue mura, nel quotidiano delle persone, mettendo in scena spettacoli nei cortili delle case popolari e sotto i balconi, trasformando il quartiere in un tableau per giochi urbani, o condividendo con i vicini musica e pranzi. In questo modo il pubblico ha un ruolo attivo nelle attività di Spazio Yak, ripensando insieme lo spazio del teatro.

Sono nati così nell’estate del 2020 gli spaventapasseri contro il degrado, mentre l’estate scorsa, nel 2021 è stato il laboratorio teatrale Tess e Arnie l’occasione per bambini, famiglie e architetti del Dipartimento di architettura e studi urbani – Dastu del Politecnico di Milano, di ripensare la piazza della piramide attraverso il gioco teatrale che sta risvegliando Tempesta, creatura che sta sotto Piazza De Salvo, pronta ad emergere in questa terza fase di riqualificazione urbana con Yak Around, progetto sostenuto da Fondazione Cariplo con la collaborazione di Cooperativa B.Plano.