La finale Italia Inghilterra tutti insieme: maxischermi ai Giardini Estensi e all’ippodromo di Varese

Ci saranno due schermi “pubblici” a Varese per vedere la finale degli europei di calcio: una ai Giardini Estensi, sotto la tensostruttura, con 200 posti e l’altra all’ippodromo.

«In questo modo – spiegano da Palazzo Estense – si offrono alla città due luoghi dove assistere alla partita in sicurezza perchè sia all’ippodromo che ai giardini sono già attivi i piani di sicurezza e sono location che già ospitano pubblico per eventi di vario genere. L’emergenza infatti non è passata completamente e l’attenzione deve essere ancora alta. Per questo motivo è stata fatta la scelta di evitare la concentrazione delle persone in un solo luogo ma diversificare in spazi anche lontani tra loro».

Per chi volesse dunque assistere alla finale degli europei nel rispetto del distanziamento e della sicurezza, potrà prenotare il proprio posto in uno dei luoghi, giardini o ippodromo. Per accedere ai maxischermi sarà obbligatorio prenotarsi secondo le seguenti modalità:

Prenotazione per la tensostruttura ai Giardini Estensi

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-uefa-euro-2020-finale-tensostruttura-giardini-estensi-varese-162551880049

Prenotazione per l’Ippodromo

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-uefa-euro-2020-finale-ippodromo-le-bettole-varese-162551125793