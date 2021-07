La palestra di Mornago prende energia dal sole

Ultimati i lavori di efficientemente energetico per la palestra di via Verdi a Mornago, con la messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico installato sulla copertura dello stabile.

Per completare l’intervento sulla struttura, per migliorare ed abbattere il fabbisogno energetico del fabbricato, sono stati installate nuovi gruppi ottici con

tecnologia Led che permette una luce ecologica ed efficiente che si coniuga a una drastica riduzione dei costi di manutenzione ed energetici.

Grazie al lavoro e all’impegno profuso dal progettista e direttore lavori ingegner Alessandro Prati e dall’intero personale del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e grazie al lavoro svolto dalla ditta Solarplay spa di Torri di Quartesolo (VI), il Comune di Mornago ha potuto realizzare un impianto fotovoltaico con potenza 20 kW.

L’importo degli interventi è stato interamente coperto dai fondi messi a disposizione dallo stato e assegnati all’ente locale per il miglioramento energetico dei fabbricati.

«Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – afferma il sindaco Davide Tamborini –

dopo l’impianto fotovoltaico installato sul palazzo comunale dello scorso anno, un ulteriore tassello verso una transizione ecologica e l’ammodernamento di tutte le strutture ad uso pubblico presenti sul territorio, consentendo al Comune di risparmiare importanti risorse economiche che saranno a disposizione di altri progetti oltre a migliorare l’impatto ambientale dei nostri edifici».