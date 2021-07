“Lavoriamo per Varese” si presenta. Malerba: “Sarà un progetto a lungo termine”

Questa mattina il Caffè Broletto ha ospitato la prima conferenza stampa della lista “Lavoriamo per Varese con Galimberti Sindaco”. La lista, capitanata da Stefano Malerba – personaggio iconico del panorama politico e sociale varesino e uno dei candidati di punta del progetto civico – si propone a sostegno dell’attuale primo cittadino Davide Galimberti e si descrive come eterogenea, un laboratorio di idee riformiste e moderate.

Ospite dell’incontro anche Maria Chiara Gadda, parlamentare di Italia Viva. “Io appartengo ad Italia Viva – afferma Malerba – però questo è un progetto diverso. Perché una lista civica? Perché questo è un progetto politico, un esperimento politico che non avrà la durata di una tornata elettorale. Dopo la pandemia dobbiamo avere la forza di aprirci alla società civile e ai nostri concittadini per costruire insieme il futuro di questo paese. Questo è un laboratorio di idee. Un progetto che può andare avanti a lungo. Io sono coerente: ho iniziato un percorso a fianco di Davide e proseguo al suo fianco. Perché con Davide Galimberti? Perché lui è il miglior sindaco che Varese abbia avuto negli ultimi cinquant’anni. E chi dice il contrario lo fa solo per manovre politiche, sapendo di mentire”.

Una lista che si propone di riportare ricchezza e lavoro nel varesotto, grazie ad un progetto a lungo termine che avrà come punti cardine del suo sviluppo la rigenerazione della connettività tra il mondo educativo formativo e il mondo del lavoro e la capacità della prossima amministrazione di saper intercettare investitori, investimenti e progetti validi per sviluppare l’economia sul nostro territorio.

“L’Europa non ci darà soldi a perdere. Ce li darà se saremo in grado di raggiungere alcuni obbiettivi fondamentali – conclude – Ambiente, digitalizzazione, trasporti e mobilità sostenibile, educazione che passa tramite l’informatizzazione e la digitalizzazione delle scuole”.

Tra i candidati della lista trovano posto alcune personalità interessanti del mondo varesino – oltre a Stefano Malerba e Giuseppe Pullara, che rappresentano “la punta di diamante” del progetto – come Giulio Ebagua, famoso calciatore del Varese Calcio; Giulio Moroni, avvocato; Antonella Monachello, da undici anni infermiera di emodialisi presso l’ASST-SETTELAGHI di Varese; Claudia Caravati, geometra libero professionista; Claudio Carcano, importante medico veterinario varesino; Stefano Leoncini, giovane docente presso un istituto tecnico; Franco Caravati, Primario Ospedaliero di Chirurgia all’ospedale di Como; Marika Merani, insegnante e psicologa; e infine, Davide Aimetti, attivista del mondo dello sport.

Presente all’incontro anche il Sindaco Galimberti: “Questa lista è la lista, oltre delle persone che hanno voglia di impegnarsi direttamente, è la lista delle persone moderate riformiste che hanno voglia di investire nella prosecuzione del cambiamento della città – ha affermato – e un ringraziamento speciale va a Stefano Malerba, che cinque anni fa ha avuto l’intuizione, insieme ad altri esponenti del mondo civico e politico della città, di inserire una frattura rispetto ad una realtà amministrativa che si trascinava da troppo tempo e che aveva creato fin troppe inefficienze”.