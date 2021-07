Monti: “La ristrutturazione del padiglione De Sanctis dimostra l’impegno di Regione nel contrasto alla droga”

«Regione Lombardia continua nel percorso di contrasto alle droghe e alle dipendenze patologiche» Emanuele Monti commenta il finanziamento che arriva all’Asst Sette Laghi.

«Con lo stanziamento di 1 milione di euro andremo a rinnovare il padiglione De Sanctis dove sono presenti il Ser.D e una Comunità di recupero a media intensità dedica ai malati psichiatrici. I dati ci dicono che la droga riguarda qualunque classe sociale e che la metà di tutti i consumatori sono giovani, di età compresa tra 16 e 24 anni. Il 45% ha tra 25 e 55 anni. C’è poi un 3% di giovanissimi di 14-15 anni e persino alcuni casi di bambini con meno di 10 anni.

È una piaga sociale su cui mi sono impegnato molto, essendo stato primo firmatario e relatore in Aula del progetto di legge di riforma del sistema di intervento in ambito di contrasto alle dipendenze. In crescita anche il disagio psichico dopo questi mesi di chiusure.

Queste attività di prevenzione e cura non possono prescindere da un serio piano di investimenti sulle strutture sanitarie. Sono sicuro che la città di Varese potrà essere un bell’esempio anche in questo».