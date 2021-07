Ospedale unico, Obiettivo Comune: “Serve trasparenza”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della lista Obiettivo Comune Gallarate, che interviene sul tema dell’ospedale unico (nella foto: il gruppo di OCG in piazza per raccolta firme per il referendum comunale sul tema ospedle unico)

Giovedì scorso 1 luglio Obiettivo Comune Gallarate, dopo aver letto l’avviso di convocazione della commissione congiunta in largo Camussi a tema “comunicazioni del Sindaco sullo stato di fatto sul progetto Ospedale Unico Busto-Gallarate”, ove non era indicato che vi sarebbe stata la diretta streaming, ha deciso di partecipare tra il pubblico come uditori dato il tema molto delicato.

All’arrivo al candidato sindaco Massimo Gnocchi ed ai candidati consiglieri comunali Luca Imbellone e Stefano Matta è stato detto che non potevano entrare, in modo anche poco elegante, nella pur grande sala consiliare in quanto le norme lo vietano. Soprassedendo sul fatto che erano, oltre ai consiglieri comunali legittimamente convocati, gli unici presenti come possibili uditori, sfugge il perchè date le riaperture generalizzate seppur con ingressi limitati, la sala consigliare di largo Camussi sia tutt’ora off limits quantomeno ad un numero contenuto di cittadini.

In ogni caso Gnocchi ed i rappresentanti di Obiettivo Comune Gallarate non hanno sollevato alcuna polemica. Sono rimasti fuori dalla sala ed hanno provato a connettersi via streaming. Peccato che la stessa connessione sia durata poco più di 5 minuti e tutt’ora (basta connettersi al sito del comune e cliccare sopra la seduta) la registrazione della seduta e dei contenuti della discussione avvenuta sia totalmente oscura a tutti nonostante la delicatezza della questione trattata.

Obiettivo Comune Gallarate preso atto che il prossimo mercoledì 7 si terrà una commissione congiunta con i rappresentanti dei consigli comunali di Gallarate e di Busto Arsizio sullo stesso tema dell’Ospedale unico, auspica che la diretta streaming ,stavolta indicata nell’avviso di convocazione, FUNZIONI e chiede che di questo appello si faccia garante il presidente del consiglio Comunale Lozito.

Perchè su questi temi serve massima trasparenza e diritto di ascolto, dato che come ben noto secondo la tesi di Obiettivo Comune questa scelta strategica attraverso l’accordo di programma rientrante nelle competenze comunai, dovrebbe essere sottoposta a Referendum Consultivo comunale senza alcuna esitazione.