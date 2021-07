Parco di Morosolo, La Civica replica al sindaco di Casciago

Controreplica dei consiglieri comunali del gruppo de La Civica in merito alla diatriba sul futuro del parco di Morosolo

Ci teniamo, come gruppo consiliare, a rispondere alle precedenti dichiarazioni del Sindaco, nel segno del medesimo spirito con il quale abbiamo deciso di intervenire lo scorso venerdì sulla questione del Parco di Morosolo, a noi tanto cara.

Come primo punto, vorremmo proprio sottolineare le motivazioni che ci hanno spinto a comporre l’intervento che avete pubblicato qualche giorno fa, avente come oggetto la realizzazione del Parco di Morosolo. Sicuramente, non è stata la volontà di creare polemiche e tantomeno la ricerca di una qualche forma di visibilità a spingerci ad inviare agli organi di stampa il nostro pensiero.

Abbiamo solo domandato alcuni chiarimenti, come del resto è nostro compito e dovere fare. Mi permetto anche di ricordare che a quell’intervento sono precedute alcune interrogazioni, indirizzate proprio al Sindaco ed alla Giunta, all’interno delle quali richiedevamo informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori. Questa volta, invece, abbiamo deciso di utilizzare un altro canale comunicativo, in virtù anche di una richiesta da parte di alcuni concittadini, i quali, appunto, si domandano a che punto siano i lavori finalizzati alla realizzazione del Parco.

Abbiamo cercato di dare anche un minimo di volto narrativo all’articolo, poiché al suo interno abbiamo ricostruito una sorta di cronistoria, in modo che i più interessati possano documentarsi accedendo agli atti pubblici dell’Amministrazione comunale. È vero, abbiamo anche menzionato la Convezione fra il Comune di Casciago e la Parrocchia, strumento grazie al quale si possono acquisire i terreni affinché l’opera venga realizzata, ma non abbiamo affermato che quest’ultima sia firmata da ambo due le parti, bensì che, in virtù di alcuni accordi raggiunti dalle parti, la Convenzione stessa si sarebbe potuta “formalizzare” nel corso del tempo.

Ricordiamo infatti che, in data 29.03.2019, durante un Consiglio Comunale, è stato votato il mandato al Sindaco pro tempore finalizzato proprio a definire i dettagli dell’operazione di acquisizione dei terreni, grazie ad una bozza di Convenzione, anch’essa oggetto di approvazione nella medesima seduta consiliare.

Infine, mi permetto di aggiungere, non ci sembra di avere utilizzato toni pretestuosi o provocatori. All’interno dell’articolo non c’è nessun tipo di attacco, né alla giunta né alla persona del Sindaco. Probabilmente su alcune tematiche la pensiamo in modo differente (ovviamente, altrimenti non esisterebbero Maggioranza e Minoranza), ma le motivazioni che hanno animato ed animeranno i nostri interventi saranno sempre la ricerca delle soluzioni migliori per il nostro paese, mediante approfondimenti, richieste e proposte (come testimonia la mozione che abbiamo approvato lo scorso Consiglio Comunale) e l’essere portavoce di un elettorato che due anni fa ha deciso di riconoscersi in noi.

Crediamo sia questa l’essenza della Democrazia.

Andrea Zampieri, consigliere comunale de La Civica di Casciago e Morosolo