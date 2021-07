Pranzo della ripartenza con gli Alpini di Gazzada Schianno

Il gruppo Alpini della zona 5, che comprende Azzate, Brunello, Carnago, Caronno Varesino, Castronno, Gazzada Schianno, Morazzone e Solbiate Arno, organizza per domenica 18 luglio il pranzo della ripartenza.

“Un’occasione per ritrovarsi e guardare serenamente al futuro”. Il gruppo propone piatti da asporto con ritiro dalle ore 11 alle ore 13 presso la sede di via Piave 7 a Gazzada (anche in caso di maltempo).

Il menù prevede polenta bianca con moscardini in umido (8euro) e polenta gialla con formaggi, gorgonzola o caciocavallo, (5 euro).

• Per info e Ordinazioni 18.30-21.30): Cesare 333 2908783, Antonio 3357463187, Andrea 3401711112.