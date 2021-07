Sessantaseimila vaccinazioni saronnesi: l’hub si prepara alle chiusure estive

In poco più di 100 giorni al centro vaccinale Città di Saronno sono state effettuate quasi 66.000 inoculazioni (65423). I saronnesi che hanno ricevuto entrambi le dosi di vaccino sono 20403, pari al 60,44% del totale della popolazione vaccinabile, mentre quelli che hanno ricevuto una sola dose sono 26594, cioè il 78,78% del totale. I giorni nei quali si è registrato il record di vaccinazioni sono stati il 22 luglio con 1022 inculazioni, il 19 e 20 luglio con 1007 e 1015 dosi somministrate, il 6, 7, 8 e 9 luglio rispettivamente con 1054, 1061, 1000 e 1023 vaccinazioni effettuate. Negli ultimi giorni il ritmo è rallentato, in vista delle chiusure programmate per l’estate.

«Un lavoro importante e massiccio è stato portato avanti in questi mesi all’hub di via Parini, dove hanno operato medici, infermieri, volontari di Protezione civile, personale della Croce Rossa, tutti con l’unico obiettivo di far funzionare una struttura ed un servizio importante per la città in uno dei momenti cruciali di questa lotta al Covid-19 – commenta il sindaco di Saronno Augusto Airoldi -, ovvero quello in cui è stata disponibile un’arma, quella appunto del vaccino, in grado di proteggere ampi strati della popolazione, al fine di permettere una ripresa della vita economica e sociale».

Dalla prossima settimana, il centro comincerà a fare un orario ridotto, per poi chiudere per due settimane. Dal 2 al 5, oltre che nelle giornate del 7, del 9 e del 12 agosto, l’apertura è garantita al mattino, dalle 8 alle 13, mentre la chiusura è prevista per le giornate del 6, dell’8, del 10, dell’11 agosto e per il periodo 13-29 agosto.