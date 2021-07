Svizzeri esclusi dal green pass europeo

Il green pass europeo, la certificazione internazionale Covid, che dà diritto agli spostamenti liberi all’interno dei confini dell’Ue e dell’Area Schengen, non vale per il momento per i cittadini svizzeri che vogliono viaggiare all’estero. La Confederazione è in attesa di uno specifico via libera da Bruxelles.

Il documento, attivo da oggi per i paesi dell’Unione Europea, attesta che le persone che ne sono in possesso si sono sottoposte a vaccinazione, hanno effettuato un test anticovid negativo nelle 48 ore precedenti o sono guariti dalla malattia nel sei mesi precedenti.

La certificazione consente di spostarsi liberamente in Europa o di partecipare ad alcuni grandi eventi. Possibilità che il per il momento non sono estese ai cittadini svizzeri perché il certificato elvetico non è ancora stato integrato con il sistema europeo. Si attende dunque un via libera da Bruxelles per uniformare le tecnologie.