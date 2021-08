10 milioni per sistemare i cimiteri di Lombardia

Arrivano 10 milioni di euro per il bando “SiCim”, per la sistemazione dei cimiteri dei piccoli Comuni. In questo modo sarà possibile scorrere la graduatoria del bando e ammettere, a livello regionale, tutte le 600 richieste pervenute.

«Per un piccolo Comune spesso è difficile trovare fondi per l’ampliamento o la sistemazione del proprio cimitero perché, comprensibilmente, i fondi sono pochi e viene data priorità ad altri tipi di investimenti» dice il consigliere regionale Giacomo Cosentino, che ha proposto l’emendamento per trovare i fondi.

«Abbiamo deciso ancora una volta, grazie soprattutto alla disponibilità dell’Assessore ai piccoli comuni Massimo Sertori, di stare accanto a questi Comuni approvando l’emendamento n.805 che porterà nel varesotto 850.000 euro per finanziare, con circa 20 mila euro ciascuno, i progetti di 44 Comuni».

Ecco l’elenco dei Comuni del Varesotto che, tra il 2021 e il 2022, riceveranno il contributo: Agra, Ferrera di Varese, Brinzio, Bregano, Rancio Valcuvia, Inarzo, Brusimpiano, Montegrino valtravaglia, Valganna, Mesenzana, Bardello, Cuvio, Brenta, Mercallo, Castelveccana, Masciago Primo, Marzio, Cassano Valcuvia, Bedero Valcuvia, Galliate Lombardo, Gornate Olona, Maccagno con Pino e Veddasca, Ternate, Castelseprio, Casalzuigno, Cugliate Fabiasco, Marchirolo, Malgesso, Porto Valtravaglia, Crosio della valle, Orino, Bodio Lomnago, Cuveglio, Cuasso al Monte, Cittiglio, Luvinate, Barasso, Brebbia, Leggiuno, Gazzada Schianno, Arsago Seprio, Caronno Varesino, Buguggiate, Morazzone.